Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı

Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı İzmir'in Karabağlar ilçesinde, komşular arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı, System.String[]

Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, komşular arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5821 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, C.S.(21) henüz belirlenemeyen bir nedenle A.B.'nin(18) oturduğu evin önüne geldi ve bağırmaya başladı. Bunun üzerine, evde bulunan A.B. ve babası İ.B. aşağıya indi. A.B. ile C.S. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Olayda A.B., C.S. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklarken, kavgayı ayırmaya çalışan baba İ.B. de bıçaklandı. A.B. hızla olay yerinden uzaklaşırken, olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ağır yaralanan C.S., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hafif yaralanan İ.B. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan C.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
POLİS KISKIVRAK YAKALADI
Öte yandan, olay sonrası kaçan şüpheli A.B.'nin izini süren polis ekipleri, şüpheliyi Buca ilçesinde yaya bir şekilde kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Araştırma Hastanesi, Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 02:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

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