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Komşuların kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Komşuların kavgası kanlı bitti

12.02.2022 00:57
Komşuların kavgası kanlı bitti

Kocaeli'de bir şüpheli, çıkan tartışmada aynı apartmanda yaşadığı komşusunu sırtından bıçakladı.

Kocaeli'de bir şüpheli, çıkan tartışmada aynı apartmanda yaşadığı komşusunu sırtından bıçakladı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi üzerinde bulunan Akçay Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda yaşadığı öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B. sırtından bıçaklandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İ.B., olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İ.B.'yi bıçaklayan şüpheli ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşuların kavgası kanlı bitti - Son Dakika


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