Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

16.03.2022 19:26
Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Zonguldak'ta komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Zonguldak'ta komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi kesici aletle elinden yaralandı. Polis birbirinden şikayetçi olan tarafları karakola götürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Zakkum Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflardan biri kesici alet kullandı. S.K. isimli bir kişi ise kesici aletle elinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yapıldığı yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise birbirinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. - ZONGULDAK

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Kablo hırsızlarının rahat tavırları kamerada Kablo hırsızlarının rahat tavırları kamerada

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Tavan fiyat uygulama yetkimiz kanunen bulunmaktadır
19:15 Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
18:25 Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi
18:21 Barcelona için "İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 19:37:06. #1.13#
SON DAKİKA: Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement