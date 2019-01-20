Komşuların Kömür Kavgasında 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta aynı kömürlüğü kullanan komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta aynı kömürlüğü kullanan komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.



Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi 15. Sokak'ta müstakil evde oturan ve aynı kömürlüğü kullanan komşular arasında birbirlerinin kömürlerini kullandıkları iddiasıyla tartışma çıktı.



Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. (14) tartıştığı F.Ç. ile G.T'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.



Kavgada ağır yaralanan G.T. ile F.Ç. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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