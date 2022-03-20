Komşuların köpek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Komşuların köpek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

20.03.2022 22:47

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı. Tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu biri 15 yaşındaki bir çocuk olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. 7 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da Ayrancı Mahallesi'nde akşam saatlerinde komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aile fertleri yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

TABANCA VE TÜFEKLERLE ATAŞ AÇILDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Komşuların köpek kavgasında silahlar konuştu, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 7 yaralı

2 ÖLÜ, 7 YARALI

Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Kandemir ile Mehmet Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.

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Şanlıurfa, Jandarma, Silah, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşuların köpek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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