Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı - Son Dakika

Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

14.03.2021 00:51

Ümraniye'de bir evden kötü kokuların yükseldiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yalnız yaşayan talihsiz adamın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Atatürk Mahallesi, Gürbüz Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Ahmet Cenikcioğlu'dan yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bu sırada evden yükselen kötü kokuyu fark eden komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye merdiveni ile balkondan girdikleri evde yaşlı adamın çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı.

"AKRABALARI 1 AYDIR HABER ALAMAMIŞ"

Aynı sokakta esnaf olan Mustafa Barut, "Şüphelenen komşular, ben de burada köfteciyim 30 senedir. 15 gün önce gördüm ben onu bir şeyler almış eve gidiyordu. Ondan sonra da görmedim. Akrabaları var, bir aydır haber alamamışlar. Komşular kokuyu fark etmiş, itfaiyeyi aramışlar. Ağır bir koku var, şüphelenmişler" şeklinde konuştu.

YAŞLI ADAMIN 15 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı
Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı
Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

Adli Tıp Kurumu Morgu, Adli Tıp Kurumu, Ümraniye, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı - Son Dakika


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