Son Dakika Haberleri: Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı İki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandıADANA - Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

İki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokakta oturan Kadir Y. ile İzzet B. arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya iki tarafın akrabaları da katıldı. Kavgada taraflar iki pompalı tüfek, 1 tabanca, sopa ve taş kullandı. Kavgada Kadir Y., İzzet B., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y. yaralandı. Yaralılardan ikisinin yoldan geçen şahıslar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırıldı.

Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Kadir Y. hayatını kaybetti. İzzet B.'nin durumunu ağır, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgaya karıştığı belirlediği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
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