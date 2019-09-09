Komşuların otopark tartışması silahlı kavgaya döndü; 3 ölü, 5 yaralı-1
1 saat önce
Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeni ile çıkan tartışma kavgaya döndü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeni ile çıkan tartışma kavgaya döndü. Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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GAZİANTEP
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