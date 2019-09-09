Son Dakika Haberleri: Komşuların otopark tartışması silahlı kavgaya döndü; 3 ölü, 5 yaralı-1
Son Dakika Güncel Haber

Komşuların otopark tartışması silahlı kavgaya döndü; 3 ölü, 5 yaralı-1

1 saat önce

Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeni ile çıkan tartışma kavgaya döndü.

Komşuların otopark tartışması silahlı kavgaya döndü; 3 ölü, 5 yaralı-1, System.String[]

Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeni ile çıkan tartışma kavgaya döndü. Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

GAZİANTEP


Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:20:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşuların otopark tartışması silahlı kavgaya döndü; 3 ölü, 5 yaralı-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]