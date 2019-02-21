Komşuların Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı, 6 Gözaltı
11 dakika önce
Zonguldak Alaplı ilçesinde komşu aileler arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı.
Zonguldak Alaplı
ilçesinde komşu aileler arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı.
Zonguldak Alaplı Fatih Mahallesi
'ndeki komşu aileler arasında iddiaya göre park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin de karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine T.D. isimli kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayda Y.K. isimli şahıs da sopa darbeyle hafif şekilde yaralandı.
Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis
ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
Kavgaya dönüşen olaya jandarma müdahale etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:09 Kaynak: İHA
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