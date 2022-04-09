Komşuların su kavgası - Son Dakika
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Komşuların su kavgası

09.04.2022 13:01
Komşuların su kavgası

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde alt kat komşusunun banyosuna su sızdıran banyosunu verilen sürede tamir ettirmeyen Celal Erbayır'ın suyu, belediye tarafından kesildi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde alt kat komşusunun banyosuna su sızdıran banyosunu verilen sürede tamir ettirmeyen Celal Erbayır'ın suyu, belediye tarafından kesildi. Erbayır, su ihtiyacını yaklaşık 3,5 aydır bidonlarla taşınan suyla sağlıyor.

Ramazan- Fatma Yokuş çifti, yaklaşık 2 yıl önce üst kat komşusu Celal Erbayır'a, banyosundan kendi banyolarına kirli su sızdığını söyleyerek tamir ettirmesini söyledi. Ancar Erbayır, Yokuş çiftinin uyarılarına rağmen pandemi nedeniyle eve kimseyi almayacağını belirtip tamir ettirmedi. Ramazan Yokuş, bunun üzerine geçen yıl 11 Kasım'da CİMER'e şikayette bulundu. Konu, Çankaya Belediyesi'ne bildirildi. Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 22 Kasım'da inceleme yaptı. Ardından Erbayır'a banyosunu tamir ettirmesi için 15 gün süre verildi. Celal Erbayır'ın yine tamir ettirmemesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) durum bildirildi. ASKİ de İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince Erbayır'ın kaldığı dairenin suyunu kesti. Ramazan Yokuş, üst komşusu Celal Erbayır hakkında ayrıca 'suç isnadı', 'iftira' ve 'oturanların sükununu bozma' suçlarından da suç duyurusunda bulundu.

'BEN KİRACIYIM, TAMİR ETTİRMİYORUM'Yaklaşık 3,5 aydır evindeki su kesik olan Celal Erbayır, su ihtiyacını akrabası Osman Aydın'ın bidonlarla taşıdığı su ile sağlıyor. Erbayır, pandemi nedeniyle dışarıya çıkmadığını, evine de kimseyi almadığını söyleyerek, "Alt komşum, 'banyomuza su damlıyor' demeye başladı. 'Tespit edelim' dedim. Çağırdım bilirkişi heyetini geldiler, baktılar, rapor verdiler. 'Bu dairenin tuvalet, banyo, musluk gibi yerlerden herhangi bir su sızıntısı olmadığı, başka bir kanaldan aşağıya geldiği belirtildi. 3,5 aydır suyumuz yok. Ben tamir etmiyorum, ben kiracıyım. Kiracıya dayanan bir problem yok ortada. O kaçak benden değil. Ben mal sahibi olmadığım için benim sorumluluğumda değil. Burada suçlu olan aşağıdakiler. Görme yetimi kaybetmeye başladım. Pandemi elimi kolumu bağladı. Enfekte edilme tehlikemiz var. Gözlerimi tam kaybetme tehlikem var. Onun için daireye ne usta ne başka birini sokmuyorum. Günde 20- 25 bidon su geliyor. Ayda 5 bin TL su parası veriyorum. Suya ihtiyacımız var. Maalesef dökme suyla çamaşır bulaşık yıkıyoruz" diye konuştu. 'MAĞDUR OLAN BİZİZ'

Fatma Yokuş (44) ise su akıntısının 2019 Şubat ayında başladığını ifade ederek, "Sorun bir türlü çözülmedi. Üst komşuma çıktım, aşağıya indi kendisi baktı 'bu durumu hallederiz' dedi. Ondan sonra sürekli bizi geçiştirdi. Telefonla aradım 'bana biraz anlayış gösterin' dedi. Maalesef hep bizi geçiştirdi. En son bir şirket tarafından eve bir yazı geldi. Eşim o yazı üzerine üst komşuyu mahkemeye verdi. Sonuç ne olacak bilmiyorum. 3 çocuğum banyoya giriyor. Bana banyoyu kullanma dedi. Benim banyoyu kullanıp kullanmamam ona bir avantaj sağlamıyor ki. Mağdur olan taraf aslında biziz" diye konuştu.


Komşuların su kavgası
Komşuların su kavgası
Komşuların su kavgası
Komşuların su kavgası
Komşuların su kavgası
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Pandemi, Çankaya, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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