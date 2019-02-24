Komşuların 'Su Sızma' Kavgası Cinayetle Bitti

Kayseri'de iki komşu arasında, banyodan alt kata su sızdığı için çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Kayseri'de iki komşu arasında, banyodan alt kata su sızdığı için çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.



Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Bilginler Caddesi'nde meydana gelen olayda Serkan K. isimli şahsın Veysel Kuşoğlu isimli şahsın yeğeninin üst katında oturdukları ve daha önce de banyodan alt kata su sızdığı için şahıslar arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.



Yine aynı konuda yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada şüpheli Serkan K., mağdur Veysel Kuşoğlu'nu boyun bölgesinden ve karın bölgesinden silahla yaraladı. Ağır yaralanan Kuşoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kuşoğlu'nun yerel seçimlerde muhtar adayı da olduğu ve Talas'ta bir kafe işlettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İş Adamını Öldürüp Parasını Alan Anne-Oğul Böyle Kaçtı

Eğlence Kulübünde Karşılaştığı Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Annesi Tatile Giden 3 Yaşındaki Çocuk, Evde Açlıktan Öldü

2 yılda Bin 53 işletmeye 43,5 milyon TL Atık Su Cezası Kesildi