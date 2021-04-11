Komşuların taşlı sopalı kavgası cep telefonu kamerasında - Son Dakika

Antalya'da komşuların sokak ortasındaki taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısıtlama olmasına karşın sokağa çıkan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli grup birbirlerine taş ve

sopalarla saldırırken, gruptan bazıları da onları ayırmaya çalıştı. Küçük yaştaki bir çocuk da kavgada bir kişiye sopayla saldırdı. O anlar çevredeki bina sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

-İHA-