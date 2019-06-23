Son Dakika Haberleri: Komşularına kızıp bodrumu ateşe verdi: 11 kişi dumandan etkilendi
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Komşularına kızıp bodrumu ateşe verdi: 11 kişi dumandan etkilendi

1 saat önce

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 8 dairenin bulunduğu apartmanın bodrum katında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Komşularına kızıp bodrumu ateşe verdi: 11 kişi dumandan etkilendi, System.String[]
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 8 dairenin bulunduğu apartmanın bodrum katında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aynı binada oturan F.K.'nin komşularına kızarak bodrum katını ateşe verdiği iddia edildi.
Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1502 adada bulunan 8 daireli apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangında bodrum katında bulunan eşyalar bir anda alevler içinde kalırken, binayı dumanlar sardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında bodrum katı zarar görürken binayı saran dumanlardan etkilenen F.M. (43), T.A. (45), E.N.A. (9), M.A.A. (5), E.A. (2,5), N.A. (7), N.A. (30), A.K.İ. (35), Ö.İ. (4), M.İ. (2), ve H.İ. (77) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile Yenikent Devlet hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirttilirken aynı apartmanda oturan F.K.'nın bodrum katını yaktığını iddia eden apartman sakinleri, polis merkezine giderek F.K. hakkında şikayetçi oldu. Polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
Sakarya, Adapazarı, Güncel
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