Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi

6 saat önce

BAKIRKÖY'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi, System.String[]
BAKIRKÖY'de  "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Yeşilköy, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
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