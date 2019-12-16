KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU TUTUKLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU TUTUKLANDI - Son Dakika

KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU TUTUKLANDI

6 saat önce

Halil YILMAZ / İstanbul DHABakırköy Yeşilköy'de alt katta bulunan ve "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı.

KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU TUTUKLANDI, System.String[]

Halil YILMAZ/ İstanbul DHA

Bakırköy Yeşilköy'de alt katta bulunan ve "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı. Dün akşam gözaltına alınarak Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri yapılan baba ile 2 oğlu, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan baba ile 2 oğlu, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın isteğini yerinde bulan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

EK GÖRÜNTÜ//

-Şüphelilerin Bakırköy Adliyesi'ne getirilişi

GEÇİLEN//

-Gözaltındaki 3 kişinin karakoldan çıkışı

-Polis aracının karakoldan çıkışı

-ARŞİV

16.12.2019 - 11.18 Haber Kodu : 191216057

16.12.2019 -11.38  Haber Kodu : 191216073_


Bakırköy Adliyesi, Bakırköy, Yeşilköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı
Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan 1 milyon 625 bin euro istiyor Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu Son dakika: Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Güzergahını belirledik, yapımına başlayacağız

Son Dakika Haberleri
00:43 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den İtalyan basınına eleştiri - Son Dakika
00:40 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
00:36 ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü - Son Dakika
00:30 ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe - Son Dakika
00:27 Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 00:47:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]