Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı

6 saat önce

BAKIRKÖY Yeşilköy'de alt katta bulunan ve "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı.

Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı, System.String[]

BAKIRKÖY Yeşilköy'de alt katta bulunan ve "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı. Dün akşam gözaltına alınarak Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri yapılan baba ile 2 oğlu, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan baba ile 2 oğlu, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın isteğini yerinde bulan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

- İstanbul

Yeşilköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:23 Kaynak: DHA
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