Komşularına yaptığı reçel ve turşular beğenilince kendi markasını oluşturdu - Son Dakika

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Şengül Açar, kendisi ve komşuları için yaptığı reçel ve turşular beğenilince iş kurarak 21 çeşit reçel, 50 çeşit turşuyu kendi markasıyla pazarlamaya başladı.

Ayvacık ilçesine bağlı kırsal Koçyurdu Mahallesi'nde yaşayan Şengül Açar, 4 yıl önce, hem doğadan topladığı kızılcık ve turşu yapılan yöresel kaldırak otu gibi ürünler hem de kendi ürettiği sebze ve meyvelerle evinde kullanmak ve komşularına vermek için reçel, turşu ve marmelat üretti.

Komşularının, ürünlerini beğenmesi ve başkalarının da talep etmesi üzerine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 5 bin lira hibe desteği alan Açar, işini büyüterek üç katlı evinin birinci katını imalathaneye dönüştürdü.

Sebze ve meyvelerden deneme yanılma yöntemiyle kendine ait formüller geliştiren Açar, ürünlerini "Şengülce Bi Dünya" markasıyla pazarlamaya başladı.

Açar, AA muhabirine, yaptığı reçel, turşu ve marmelatların çok beğenilmesi üzerine profesyonel olarak üretim yapmak amacıyla evinde imalathane oluşturduğunu söyledi.

Nar, incir, gül, ayva, kivi, portakal, şeftali gibi 21 çeşit reçel ile salatalık, fasulye, havuç, turp, kiraz, domates gibi 50 çeşit turşu ürettiğini anlatan Açar, zamanla ürünlerini daha profesyonelce yaptığına işaret etti.

Ürünlerin doğal olması için içine koruyucu, renklendirici veya raf ömrünü uzatıcı bir malzeme koymadığını vurgulayan Açar, "Turşularımızda sirke ruhu, sarımsak ruhu kullanmıyoruz. Bütün ürünlerin kendilerini ve en kaliteli olanları kullanıyoruz. Reçellerde de glikoz, kıvam tutucu, renklendirici kullanmıyorum. Ürünlere sıcak vakumlama yaptığım için raf ömrü de uzun oluyor." dedi.

Devlet desteğiyle işini büyüttüğünü dile getiren Açar, "Şimdi farklı kurumlara işi büyütmek için projeler sundum, inşallah bu projemiz de geçerse daha güzel, steril atölye oluşturacağım. Ayrıca yurt dışı için çalışıyorum. Almanya'dan, yurt dışıyla ilgili görüşmelerimiz var. Onlarla anlaşırsak imalathaneyi büyütüp en az 10 kişiye istihdam sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ürettiği mantar mezesinin patentini alacak

Açar, komşusunun ürettiği kültür mantarlarını değerlendirmek için de meze yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Mantardan genelde turşu üretiliyor. Hiçbir işlem görmeden ve kavanoz açıldığı zaman yenilebilir, raf ömrü uzun bir ürün hazırlamak için çalışma yaptım. Deneme yanılma yöntemiyle birçok ürün hazırladım. Tarifi bana ait vakumlu meze haline getirdim. Açılmadığı zaman raf ömrü 2 yıl veriyorum ama 3-4 yıl da durabilir. Açıldığı zaman tüketmeye hazır. İçindeki sıvısı ve mantarı ayrı bir lezzet, ayrı bir tat. Bu ürünün patentini alacağım markamızın adına. İstiridye mantarı da var. Aralarında biraz fark var hazırlama şeklinde. Tüm ürünlerimi laboratuvar ortamında inceletiyorum, besin değerleri etiket üzerine yazılacak. Böylece tam profesyonel bir üretim şekline geçmiş olacağım."

Şengül Açar, ürünlerini çevresindekilere ve sosyal medya üzerinden talep edenlere sattığını belirterek, "Ayrıca şehirdeki restoran ve otellere gönderiyorum. Yurt dışından da ürün bekleyenler var. Onun içinde sterilizasyon cihazını almaya çalışıyorum." diye konuştu.