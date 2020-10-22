Son dakika haberi: Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa - Son Dakika

Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa

Savcılık sanıkların 18 yıla kadar hapsini istedi

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de 'gürültü yapmayın' mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman'ı darp eden baba ve 2 oğlunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 3 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İstanbul Bakırköy'de 12 Aralık 2019 tarihinde, 'gürültü yapmayın uyuyamıyorum' şeklinde kendilerine mesaj atan İskender Karaduman'ı evine giderek, darp eden alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü'nün yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Şenyüzlü, Gökhan Şenyüzlü, Okan Şenyüzlü, müştekiler İskender Karaduman ile Nükte Arpacı ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Yukarı çıkma amacım sadece konuşmaktı"

Duruşmada suçlamaları kabul etmediğini söyleyen tutuksuz sanık Ali Şenyüzlü, "Olay günü gelinimin doğum günü vardı, kutlama yapıyorduk. Çocuklar, pastadan dolayı heyecanlanarak koşuştular. Normalde müştekiyi tanımam. Bana 2-3 kez mesaj attı. Mesajlarda hakaret içerikli sözler yoktu. Kendisini aradım ve doğum günü kutladığımızı söyleyerek neden rahatsız ettiğini sordum. Kendisi bana 'dangalak' deyince sinirlendim. Yukarı çıkma amacım sadece konuşmaktı. Arkamdan çocuklarım da geldi. Kapıda, bizi tahrik edici şekilde hakaret içerikli sözler söyledi. Kapıyı sopa ile beraber açtı. Kendimizi korumak durumunda kaldık. O nedenle evin içine girmiş olduk. Sopayı İskender'in elinden almak istedim. Hatta kendisini banyoya götürdüm. Yüzünü beraber yıkadık. Oğlumun kanları yerdeydi. Onları sildim" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi savunmak zorunda kaldık"

Savunmasında ölümden döndüğünü söyleyen tutuksuz sanık Gökhan Şenyüzlü ise, "Darp raporlarım mevcuttur. Kendimizi müdafaa ettik" dedi. Telefon konuşması üzerine yukarı çıktıklarını söyleyen tutuksuz sanık Okan Şenyüzlü, "Amacımız kavga etmek değildi. Demir beyzbol sopası ile bizi karşılayınca, kendimizi savunmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

"Eşim ile sırf bu olay sonrası boşandık"

Müşteki İskender Karaduman ile olay tarihinde evli olan Nükte Arpacı duruşmadaki beyanında, "Olay günü eşim lavabodaydı. Kapının tekmelendiğini duydum. Çocuklarımız var, yapmayın dedim. Kapıyı açtığımızda eşime saldırdılar. Sanıklar hole girince eşim kendisini savunmak için sopa ile vurdu. Ali, eşimin arkasından saldırıp, etkisiz hale getirdi. Oğulları eşimi tutarak, salona doğru sürüklediler. Araya girmeye çalıştım, oradan oraya attılar. Çocuklarımı evden kaçırana kadar bu işkence böyle devam etti. Bu olay yüzünden aylarca psikolojik tedavi gördüm. Eşim ile sırf bu olay sonrası boşandık. Tüm düzenimiz bozuldu" diye konuştu.

Olay gününe ilişkin tanık dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen müşteki İskender Karaduman'ın komşusu İbrahim Şevki Çeviköz ise, "Olay günü kapının tekmelendiğini duydum. Müştekilerin evinin önünde sanıkları ve yanlarında bir kadını gördüm. İçeride küçük çocuklar var, yapmayın korkarlar dedim. Bu uyarıyı 7-8 kez yaptım fakat beni dinlemediler. Gökhan Şenyüzlü bana dönerek, 'gir lan içeri, seni öldürürüm' dedi. Kapıyı çalarlarken sürekli tehditte bulunup, küfürler ediyorlardı. Sonrasında eşim beni içeri aldı. Kapı açıldıktan sonra neler olduğunu görmedim" ifadelerini kullandı.

Sanıklara 18 yıla kadar hapis istemi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'gece vakti konut dokunulmazlığı', 'silahla kasten yaralama' ve 'kasten yaralama' yaralama suçlarından 5'er yıl 4'er aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 'Tehdit' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık, sanıkların bu suçtan beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma hazırlamak için süre talep eden sanık avukatları, sanıkların duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.

Sanıkların duruşmaya katılma zorunluluklarının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Bakırköy'de 12 Aralık 2019 tarihinde, İskender Karaduman alt komşusuna 'gürültü yapmayın uyuyamıyorum' şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı evinde darp etmişti. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve 2 oğlunun, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.