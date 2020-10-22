Son dakika haberi: Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa - Son Dakika

Son dakika haberi: Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa

22.10.2020 16:04

Bir son dakika haberine göre Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa Savcılık sanıkların 18 yıla kadar hapsini istedi İstanbul Bakırköy'de 'gürültü yapmayın' mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman'ı darp eden baba ve 2 oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa

Savcılık sanıkların 18 yıla kadar hapsini istedi

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de 'gürültü yapmayın' mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman'ı darp eden baba ve 2 oğlunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 3 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İstanbul Bakırköy'de 12 Aralık 2019 tarihinde, 'gürültü yapmayın uyuyamıyorum' şeklinde kendilerine mesaj atan İskender Karaduman'ı evine giderek, darp eden alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü'nün yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Şenyüzlü, Gökhan Şenyüzlü, Okan Şenyüzlü, müştekiler İskender Karaduman ile Nükte Arpacı ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Yukarı çıkma amacım sadece konuşmaktı"

Duruşmada suçlamaları kabul etmediğini söyleyen tutuksuz sanık Ali Şenyüzlü, "Olay günü gelinimin doğum günü vardı, kutlama yapıyorduk. Çocuklar, pastadan dolayı heyecanlanarak koşuştular. Normalde müştekiyi tanımam. Bana 2-3 kez mesaj attı. Mesajlarda hakaret içerikli sözler yoktu. Kendisini aradım ve doğum günü kutladığımızı söyleyerek neden rahatsız ettiğini sordum. Kendisi bana 'dangalak' deyince sinirlendim. Yukarı çıkma amacım sadece konuşmaktı. Arkamdan çocuklarım da geldi. Kapıda, bizi tahrik edici şekilde hakaret içerikli sözler söyledi. Kapıyı sopa ile beraber açtı. Kendimizi korumak durumunda kaldık. O nedenle evin içine girmiş olduk. Sopayı İskender'in elinden almak istedim. Hatta kendisini banyoya götürdüm. Yüzünü beraber yıkadık. Oğlumun kanları yerdeydi. Onları sildim" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi savunmak zorunda kaldık"

Savunmasında ölümden döndüğünü söyleyen tutuksuz sanık Gökhan Şenyüzlü ise, "Darp raporlarım mevcuttur. Kendimizi müdafaa ettik" dedi. Telefon konuşması üzerine yukarı çıktıklarını söyleyen tutuksuz sanık Okan Şenyüzlü, "Amacımız kavga etmek değildi. Demir beyzbol sopası ile bizi karşılayınca, kendimizi savunmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

"Eşim ile sırf bu olay sonrası boşandık"

Müşteki İskender Karaduman ile olay tarihinde evli olan Nükte Arpacı duruşmadaki beyanında, "Olay günü eşim lavabodaydı. Kapının tekmelendiğini duydum. Çocuklarımız var, yapmayın dedim. Kapıyı açtığımızda eşime saldırdılar. Sanıklar hole girince eşim kendisini savunmak için sopa ile vurdu. Ali, eşimin arkasından saldırıp, etkisiz hale getirdi. Oğulları eşimi tutarak, salona doğru sürüklediler. Araya girmeye çalıştım, oradan oraya attılar. Çocuklarımı evden kaçırana kadar bu işkence böyle devam etti. Bu olay yüzünden aylarca psikolojik tedavi gördüm. Eşim ile sırf bu olay sonrası boşandık. Tüm düzenimiz bozuldu" diye konuştu.

Olay gününe ilişkin tanık dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen müşteki İskender Karaduman'ın komşusu İbrahim Şevki Çeviköz ise, "Olay günü kapının tekmelendiğini duydum. Müştekilerin evinin önünde sanıkları ve yanlarında bir kadını gördüm. İçeride küçük çocuklar var, yapmayın korkarlar dedim. Bu uyarıyı 7-8 kez yaptım fakat beni dinlemediler. Gökhan Şenyüzlü bana dönerek, 'gir lan içeri, seni öldürürüm' dedi. Kapıyı çalarlarken sürekli tehditte bulunup, küfürler ediyorlardı. Sonrasında eşim beni içeri aldı. Kapı açıldıktan sonra neler olduğunu görmedim" ifadelerini kullandı.

Sanıklara 18 yıla kadar hapis istemi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'gece vakti konut dokunulmazlığı', 'silahla kasten yaralama' ve 'kasten yaralama' yaralama suçlarından 5'er yıl 4'er aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 'Tehdit' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık, sanıkların bu suçtan beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma hazırlamak için süre talep eden sanık avukatları, sanıkların duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.

Sanıkların duruşmaya katılma zorunluluklarının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Bakırköy'de 12 Aralık 2019 tarihinde, İskender Karaduman alt komşusuna 'gürültü yapmayın uyuyamıyorum' şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı evinde darp etmişti. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve 2 oğlunun, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Son dakika haberi: Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa
Son dakika haberi: Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa
Son dakika haberi: Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa
Son dakika haberi: Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa

Bakırköy, İstanbul, İskender, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi Büyükçekmece'de düşen uçağın kayıtlı olduğu firma, valiliğin 'motor arızası' açıklamasını reddetti Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı
Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler         
16:20
İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!         
15:43
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı         
15:07
Yargıtay, el hareketi yapıp Yargıtay, el hareketi yapıp "Nah alırsın" demeyi suç saydı         
14:44
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak         
13:42
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler         
13:33
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek         
13:19
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 16:28:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Komşularını döven baba ve oğullarının davasında mütalaa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei