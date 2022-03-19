Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı

19.03.2022 15:09
Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sokakta beslediği köpekler nedeniyle tepki gösteren komşularını balkondan ateş ederek vurup yaraladığı için tutuklanan Zeynur G.'nin sosyal medya fenomeni olduğu belirtildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sokakta beslediği köpekler nedeniyle tepki gösteren komşularını balkondan ateş ederek vurup yaraladığı için tutuklanan Zeynur G.'nin sosyal medya fenomeni olduğu belirtildi. Zeynur G.'nin, kendini 'hanım ağa' olarak tanıttığı elindeki tespih ile çektiği videoları paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, geçen çarşamba günü Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet S. ve Betül S. çifti komşuları Zeynur G.'ye sokakta beslediği köpekler nedeniyle tepki gösterdi. Çift, köpeklerin çocuklara saldırdığını belirterek, Zennur G. ile tartıştı. Emekli asker eşi olan Zeynur G., kocasının tabancasını alarak 3'üncü kattaki evinin balkonundan çiftin üzerine doğru ateş açtı. Yaralanan çift kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralanan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ Gözaltına alınan Zeynur G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk ediliip, mahkeme tarafından tutuklandı. Zeynur G.'nin binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kendini 'hanım ağa' olarak tanıtan Zeynur G. elinde tespih ile çektiği videolarla dikkat çekti.


Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı
Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı
Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı
Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı
Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı
Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı
Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı
YORUMLAR
500
'Hanımağa' adlı sosyal medya fenomeni köpek yüzünden komşularını vurdu! 'Hanımağa' adlı sosyal medya fenomeni köpek yüzünden komşularını vurdu! Sakarya ve Düzce'de eğitime kar engeli Sakarya ve Düzce'de eğitime kar engeli

Sakarya, Akyazı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:03 "Hanımağa" adlı sosyal medya fenomeni köpek yüzünden komşularını vurdu!
15:00 Bakan Nebati "ışıltı"da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:18:03. #1.13#
SON DAKİKA: Komşularını vuran 'hanım ağa' sosyal medya fenomeni çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement