Komşularının 4 gündür görmediği emekli evinde ölü bulundu
16 dakika önce
İZMİT'te, komşularının 4 gündür görmediği emekli Sırrı Kanber(79), evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:12 Kaynak: DHA
İZMİT'te, komşularının 4 gündür görmediği emekli Sırrı Kanber(79), evinde ölü bulundu.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Müjde Sokak'ta yalnız yaşayan Sırrı Kanber'i 4 gündür göremeyen komşuları, sabah saatlerinde durumu polise bildirdi. Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, koridorda Sırrı Kanber'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Kanber'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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