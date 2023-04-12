Komşularına kabusu yaşattı: Duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazdı, çöp atıp ateş yaktı - Son Dakika
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Komşularına kabusu yaşattı: Duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazdı, çöp atıp ateş yaktı

12.04.2023 17:40

Komşularına kabusu yaşattı: Duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazdı, çöp atıp ateş yaktı Asansör kapısına dışkı sürdüğü, idrarını komşularının kapılarına döktüğü güvenlik kameralarına yansıdı Komşularına bela olan İran uyruklu kadın, geri dönüp yeniden terör estirmeye başladı Tedavisinin...

Komşularına kabusu yaşattı: Duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazdı, çöp atıp ateş yaktı

Asansör kapısına dışkı sürdüğü, idrarını komşularının kapılarına döktüğü güvenlik kameralarına yansıdı

Komşularına bela olan İran uyruklu kadın, geri dönüp yeniden terör estirmeye başladı

Tedavisinin ardından evine gönderilen kadının komşuları çocukları için tedirgin

ANTALYA - Antalya'da komşularının duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıp, çöp atan ve ateş yakarak kabus yaşatan İran uyruklu kadın tekrar aynı apartmana geldi. Asansör kapısına dışkı süren kadının komşuları, hem çocukları hem de kendileri için tedirgin olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesinde bir apartmanda yaşayan İran uyruklu kadın, komşularına adeta kabusu yaşattı. A.Y, binaya çeşitli tehdit ve hakaret içerikli yazıların yanı sıra komşularının kapılarına dışkı sürdüğü ve ateş yakarak çöp attığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Hakkındaki şikayetlerin ardından gözaltına alınan A.Y, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği söyleniyordu. Yapılan tetkiklerin ardından psikolojik sorunları olduğu belirlenen A.Y'nin Türkiye'de 2 ay boyunca tedavi edildiği ve tedavisinin ardından evine gönderildiği belirtildi. Tekrar apartmana gelen A.Y, bina içerisinde adeta terör estirmeye devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, A.Y, asansör kapısına dışkı sürdüğü, bir başka görüntüde ise idrarını komşularının kapılarına döktüğü görüldü.

"Çocuklarımız için çok tehlikeli"

Apartmandaki bina sakinlerinin farklı ülkelerden olduğunu ifade eden Rus uyruklu Natalia Bolshekova, Türkiye'nin kendilerine yuva olduğunu kaydetti. Kendilerini rahatsız eden durumun İranlı komşuları olduğunu vurgulayan Bolshekova, "Bizim yaşantımıza çok rahatsızlık veriyor. Biz bu problemi çözemiyoruz. Çocuklarımız var. Çocuklarımız için çok tehlikeli. Bizim içinde çok tehlikeli. Bize sınır dışı edildiği bilgisi verildi. İki ay sonra geri geldi. Aslında sınır dışı edilmemiş. Hastaneye götürülerek 2 aylık tedavinin ardından evine geri gönderilmiş. Her daireye rahatsızlık veriyor. Bu kadın birkaç sefer yangın çıkardı. Kendisi hiç aidat ödemiyor. Bizim düzenli ödediğimiz aidat bu kadının verdiği zararlara gidiyor" dedi.

Psikolojik sorunları olduğu belirlenen A.Y'nin ne yapacağını bilemedikleri için korkuyla yaşadıklarını ifade eden Anastasiya Makarova, "Geçenlerde bir gece komşusuna verdiği rahatsızlık nedeniyle polise şikayet edildi. Bu konuda polisin yapabileceği bir şey yok. Lütfen bize yardım edin. Biz çok durumdayız. Çocuklarımız için endişeliyiz. Ne yapacağını bilemediğimiz için sürekli korku içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Antalya, Aralık, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşularına kabusu yaşattı: Duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazdı, çöp atıp ateş yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşularına kabusu yaşattı: Duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazdı, çöp atıp ateş yaktı - Son Dakika
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