Komşularının duvarlarına dışkı sürüp daire kapılarının önünde ateş yakan İranlı kadın, sınır dışı edildi - Son Dakika
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Komşularının duvarlarına dışkı sürüp daire kapılarının önünde ateş yakan İranlı kadın, sınır dışı edildi

26.12.2022 15:30

Antalya'da komşularının duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıp çöp atan, dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakan İran uyruklu kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı. Kameralara yansıyan görüntülerle yaptıkları gözler önüne serilen ve akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen kadın ile ev arkadaşı sınır dışı edildi.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan İran uyruklu A.Y., komşularına adeta kabus yaşattı. A.Y., komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazdı. Aynı zamanda dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Apartman sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntülerde kadının yaptıkları saniye saniye kaydedilirken, görenleri hayrete düşürdü. Kapılara çöpler atıp yazılar yazan kadının, ateş yakarak güvenlik kameralarına zarar verdiği görülüyor.

Komşularının duvarlarına tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi

SINIR DIŞI EDİLİYORLAR

Yürütülen soruşturma çerçevesinde A.Y. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adli işlemler başlatıldı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen A.Y., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli A.Y. ve aynı konutta oturan R.T.'nin yabancı uyruklu oldukları ve ikamet izin sürelerinin dolduğunun anlaşılması üzerine Alanya Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilerek, şahısların sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Komşularının duvarlarına tehdit sözleri yazıp dışkı süren kadın sınır dışı edildi
Kaynak: İHA
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Antalya, Alanya, İran, Oba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşularının duvarlarına dışkı sürüp daire kapılarının önünde ateş yakan İranlı kadın, sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşularının duvarlarına dışkı sürüp daire kapılarının önünde ateş yakan İranlı kadın, sınır dışı edildi - Son Dakika
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