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Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı - Son Dakika

Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı

14.09.2021 15:40

Isparta'da bir kadın, komşularının evinin önüne park etmesine sinirlendi. Bu olay sonrası evinin önüne "Bu evin önüne araç park eden şerefsizdir" yazılı bir pankart astı. Muhtar ve komşular, kadının sürekli sorun çıkardığını söyleyerek şikayetçi oldu. Zabıta pankartla ilgili işlem başlattı.

Halife Sultan Mahallesi 124. Caddede ikamet eden bir vatandaş komşularının evinin önüne araç park etmemesi için hakaret içeren bir pankart astı. Pankarta 'Bu evin önüne araç park eden şerefsizdir' yazan vatandaş için Mahalle Muhtarı Veli İşlek, zabıtaya başvuruda bulundu.

Komşularına kızan kadın, evinin önüne hakaret içerikli pankart astı

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahibi için zabıta, pankartın kaldırılması amacıyla yasal işlemleri başlattı.

Komşularına kızan kadın, evinin önüne hakaret içerikli pankart astı

"KOMŞULARIYLA SÜREKLİ KAVGA EDİYOR"

Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Veli İşlek, ev sahibinin komşularıyla sıkıntıları olduğunu belirterek, 5-6 kişiyle mahkemelik olduğunu söyledi. İşlek, "Ablamız devamlı 'komşular yok balkona çıkıyor, yok dışarıda duruyor' diyor. Yan tarafta Almanya'daki bir ağabeyimiz var onun kiracısı aracını park ediyor. 'Neden benim evimin önüne park ediyorsun' gibisine kavga ediyor. Valilik, emniyet ve zabıta müdürlüğünü çok meşgul eden bir şahıs. Sık sık sıkıntı yaşıyoruz. Komşuları da çok rahatsız. Yandaki apartmanda bir komşusu balkona çıkıyor diye rahatsız oluyor. Vatandaş balkonuna çıkamayacak mı? Belediyeden emekli bir ağabeyimiz vardı, rahat edeceği zaman Çünür Mahallesi'ne taşındı. Hep bunun yüzünden" dedi.

Komşularına kızan kadın, evinin önüne hakaret içerikli pankart astı

"ÇÖZÜM BULMAYA YANAŞMIYOR"

Ev sahibinin araçların park etmemesi için yasak olmasına rağmen yola duba çaktırdığını ileri süren İşlek, "Benim hakkımda da görevimi yapmadığıma dair dilekçe vermiş. 'Abla komşularla gelelim ne sıkıntınız varsa çözüm bulalım' diyorum 'beni vatandaşla muhatap etme' gibisinden cevaplar veriyor. Sonra beni valiliğe şikayet ediyor. Komşuları emniyete şikayet ediyor" diye konuştu.

Komşularına kızan kadın, evinin önüne hakaret içerikli pankart astı

SORUNUN TATLILIKTA ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORLAR

Muhtar Veli İşlek, dubalardan dolayı evin önüne zaten araç parkı yapılamayacağını belirterek, "Etraftakilere laf atmak için bir pankart yaptırmış. Aslında bu suç. Bu konuda gerekli mercilere müracaatımızı yaptık. Onlar da gerekeni yapacaktır. Sorunun tatlılıkla çözülmesini istiyoruz" dedi.

Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı

Tragger, Isparta, Hakaret, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı - Son Dakika
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