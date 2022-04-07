Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı

07.04.2022 06:19

TUZLA'da 16 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

TUZLA'da 16 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Geçen hafta komşuları ile yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olduğu için haberlere konu olan D.Ç.'ye ait olduğu belirtilen dairede çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dairenin sahibi D.Ç. ifadesi için emniyete götürüldü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle İstasyon Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Giriş kattan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairede bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

BİNADA MAHSUR KALANLAR MERDİVEN ARACI İLE KURTARILDI

Giriş katta çıkan yangın nedeniyle binada bulunanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan bina sakinlerini merdiven aracı ile tahliye etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YANGIN ÇIKAN DAİRE TANIDIK ÇIKTI

Yangın çıkan dairenin, geçen hafta bina sakinleriyle gürültü yaptığı gerekçesiyle davalık olan 44 yaşındaki D.Ç.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Sürekli gürültü yaptığı gerekçesi ile bina sakinlerinin hakkında şikayetçi olduğu D.Ç., binada bulunan güvenlik kameralarını ve komşularının kapı dürbünlerini sprey boya ile boyadığı görüntülerle gündeme gelmişti.

D.Ç. İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Polis ekipleri,  bina sakinleri ile mahkemelik olan D.Ç.'yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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