KOMŞULARININ KÖTÜ KOKU İHBARI YAPTIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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KOMŞULARININ KÖTÜ KOKU İHBARI YAPTIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

24.02.2023 22:45
KOMŞULARININ KÖTÜ KOKU İHBARI YAPTIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ELAZIĞ'da yalnız yaşayan Saliha Nursoy (65), komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle yaptığı ihbar üzerine, evinde ölü bulundu.

ELAZIĞ'da yalnız yaşayan Saliha Nursoy (65), komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle yaptığı ihbar üzerine, evinde ölü bulundu.

Akpınar Mahallesi Kulu Öztürk Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Saliha Nursoy 'dan 15 gündür haber alamayan komşuları, binanın içindeki kötü koku üzerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapının açılmasının ardından evde yapılan incelemede Nursoy, hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan kontrolde Nursoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nursoy'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOMŞULARININ KÖTÜ KOKU İHBARI YAPTIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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