Komşularının şikayeti nedeniyle gelen polise kapıyı açmayan aile özel harekat ekiplerince evden çıkarıldı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, komşularının şikayeti üzerine gelen polise kapıyı açmayan aile, özel harekat ekiplerince evden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 506 Sokak'ta, anne Meral A. ile oğulları Çağrı A. ve Taner A'nın yaşadığı evden kavga ve silah sesleri geldiği yönünde komşularınca ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2,5 saat aile üyeleriyle görüşmek için ikna çalışması yaptı.

Kapının açılmaması nedeniyle özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi.

Özel harekat polislerinin kapıyı kırmasının ardından evden çıkarılan Meral, Çağrı ve Taner A. polis merkezine götürüldü.

Anne Meral A'nın, polisler eşliğinde evden çıkarılırken elinde meşrubat şişesi ve bisküviler bulunması dikkati çekti.

Aile bireylerinin psikolojik sorunlarının olduğu ve sık sık kavga ettikleri iddia edildi.