Komşularınız Çatlayacak ??herkes Tarif Soracak ? Lokum Gibi Yumuşacık Mandalinalı Pasta Tarifi

Enfes tadı ve şahane görüntüsüne bayılacağınız tam bir kış pastası ile sizlerleyiz!

Enfes tadı ve şahane görüntüsüne bayılacağınız tam bir kış pastası ile sizlerleyiz!



İçerisinde portakalın, mandalinanın bolca bulunduğu, tadı ile içinizi ferahlatacak, son derece de kolay Mandalinalı Kedidili Pastayı sizlerde çok seveceksiniz. İçerisinde bolca C vitamini bulunduran, herhangi bir hastalığa karşı çok çok tükettiğimiz mandalina ve portakal ile lezzetlenen bu pasta tatlı krizleriniz içinde en hafif çözümlerden olacak. Mutfakta uzun uzun zamanlar geçirmeden kolayca yapabileceğiniz ve tadan herkesin seveceği Mandalinalı Kedidili Pastanın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız daha fazla zaman kaybetmeden videomuzu izlemelisiniz. Evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. ??

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