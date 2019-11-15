'Komşuluk Günü'nde aynı sofrada bir araya geldi

Vatandaşlar kendi yaptıkları yemekleri komşularıyla paylaştı

İSTANBUL - Esenler'de vatandaşlar 'Dünya Komşular Günü'ne sahip çıkarak komşuluk ilişkisinin önemini hatırlattı. Komşular aynı sofrada evlerinden getirdikleri yemekleri paylaştı.

Komşuluk ilişkilerini güçlendirip, sosyal dayanışmanın ve paylaşmanın önemini hatırlatmak amacıyla, Esenler'de "Komşuluk Günü" kutlandı. Komşular aynı sofrada evlerinden getirdikleri yemekleri paylaştı. Etkinliğe Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Göksu vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Esenler Belediyesi'nin de ikramlarıyla Komşular Günü'nde renkli görüntüler yaşandı.

"Komşuluk bizim hayatımızın kendisidir"

Etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu dejenerasyonunun başında da en önem verdiğimiz unuttuğumuz komşuluk ilişkilerimiz. Aslında hayatta o kadar önemli bir şey ki bazen kendi ailemizde bile bulamadığınız yardımlaşmayı ve dayanışmayı komşunuzda bulursunuz. Hatta başınıza en ufak bir iş geldiğinde ilk kapısını çaldığınız kimdir tabi ki de komşunuzdur. Komşuluğun komşuluk yaşantısının ve kültürünün şehirlerde vazgeçilmez bir hayat olduğunu her gün hatırlatmamızda ve bunu da sadece hatırlatmayla kalmayarak yaşayarak anlatmamızda çok önemli bir katkı sunacağız. Komşuluk Günü münasebetiyle dedik ki Esenler komşuluğu hatırlasın, hatırlamaya devam etsin ve hatırlayanlar farkına varmaya devam etsinler. Ama bilelim ki komşuluk bizim hayatımızın ta kendisidir. ya bir komşumuz var ya da birinin komşusuyuz" şeklinde konuştu.

"Ben kısır getirdim, arkadaşım kurabiye getirdi"

Daha önce böyle bir etkinliğe katılmadığını söyleyen Pınar Ezgi Aydın, "Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştım. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Ben kısır getirdim, arkadaşım kurabiye ve mercimekli köfte yaptı" dedi.

"Çok güzel bir ortam var"

Evinde havuç salatası yaptığını söyleyen Şennur Taş, "Çok güzel bir ortam var. Çok mutluyuz böyle bir organizasyon olduğu için. Bizde havuç salatası var. Arkadaşım çiğ köfte, kurabiye, poğaça yaptık. Arkadaşımın vesilesiyle duyduk. Bizde hemen gelmek istedik" ifadelerinde bulundu.