Komşuluk ilişkilerine 'korona' tedbiri - Son Dakika
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Komşuluk ilişkilerine 'korona' tedbiri

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs öncesi her gün birbirleri ile görüşen Elif Uğurlu ve Yeliz Ateş komşuluk ilişkilerine korona virüs tedbiri uyguladı.

Komşuluk ilişkilerine 'korona' tedbiri, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs öncesi her gün birbirleri ile görüşen Elif Uğurlu ve Yeliz Ateş komşuluk ilişkilerine korona virüs tedbiri uyguladı. Balkondan balkona yoğurt kovası asılı ip geren komşular birbirlerine gidemeseler de sabah kahvaltılarını ve 5 çayı ikramlarını birbirlerinden kopmadan uzaktan gerçekleştiriyor.


Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığının "Evde Kal" uyarılarını dikkate alan bir sitede oturan iki komşu, komşuluk ilişkilerine korona virüs tedbiri uyguladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden eve gelip gitmek yerine balkondan balkona ip geren Elif Uğurlu ve Yeliz Ateş "Evde Kal" kuralına uyarak komşuluk ilişkilerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.


Kozan'da yaşanan ilginç komşuluk ilişkisini İhlas Haber Ajansı muhabiri görüntüledi. Ayrı apartmanlarda oturan ve balkondan balkona ip gererek komşuluk ilişkilerini koparmayan kadınlar tüm Türkiye'yi evde kal çağrısına uymaya davet etti.


2. katta oturan Yeliz Ateş, "Komşumla her gün birbirimize kahveye, çaya gider gelirdik. Bu koronadan dolayı gidip gelemiyoruz. Bu benim aklıma geldi. Evden çıkmıyoruz. Birbirimizin ihtiyacı oluyor. Böyle yapalım dedik. O da olumlu karşıladı. Buradan sıvı şeyler hariç yemekler pastalar eksiklerimiz gidip geliyor. Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın dediğini yapsınlar evden çıkmasınlar" dedi.


Elif Uğurlu ise komşusuyla korona tedbirleri öncesi hiç ayrılmadıklarını belirterek, "Komşumla ayrılmazdık. Kahveler çaylar pastalar. Korona çıkınca evden çıkamıyoruz. Şimdi böyle görüşüyoruz. Patates soğan gönderiyoruz. Herkes bizim gibi duyarlı olsun diyorum ve herkesin evde kalmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Sabah, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:57 Kaynak: İHA

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