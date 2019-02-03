Son Dakika Haberleri: Komşumun İşlediği Cinayet ve Adli Bilimler: Ölümün Bilimi

Komşumun İşlediği Cinayet ve Adli Bilimler: Ölümün Bilimi

1 saat önce

Uyarı: Bu video rahatsız edici olabilecek görüntüler ve "spoiler" olan sahneler içermektedir.

Uyarı: Bu video rahatsız edici olabilecek görüntüler ve "spoiler" olan sahneler içermektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:17 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı Venezuela Altın Rezervlerini Araplara Gönderiyor

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 11:50:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşumun İşlediği Cinayet ve Adli Bilimler: Ölümün Bilimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]