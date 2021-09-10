KOMŞUNUN ÇOCUĞUNA KÜMESTE İSTİSMAR SANIĞINA 31 YIL HAPİS - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, komşunun 8 yaşındaki kızı N.Y.K.'ye götürdüğü kümeste nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Turan Şimşek (46), 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma çıkışı basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, "Bugün 6 yaşında bir çocuk bir istismarcının sonunu getirdi. Ona yapılan istismarı söyledi ve bugün istismarcı 31 yıl ceza aldı. Konuşun çocuklar, sesinizi çıkarın. Bu alçak ve sapkınların sonunu hep birlikte getireceğiz" dedi.

Gaziemir'in Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan Turan Şimşek, iddiaya göre, komşusunun 8 yaşındaki kızı N.Y.K.'ye 2020 yılı eylül ayında önce elle cinsel istismarda bulundu. Bu olaydan birkaç gün sonra N.Y.K.'nın anne ve babası, kızlarının kıyafetlerinde kan olduğunu fark etti. Anne ve babasına durumu anlatan N.Y.K., Şimşek'in kendisini kümese götürüp cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında N.Y.K., Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alınan ifadesinde başından geçenleri anlattı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan tetkiklerde, N.Y.K.'nin ifadesi ile birebir örtüşen sonuçlara rastlandı.

'EVLADIMI KISKANIYORDU' SAVUNMASI

Olayın ardından gözaltına alınan Turan Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadesinde Şimşek, hakkındaki suçlamaları reddedip, "Böyle bir şey yapmadım. Evladıma aldığım oyuncukların hepsini N.Y.K. de istiyordu. 'Bana da alır mısın' diye sürekli söylüyordu. N.Y.K., çocuğumu kıskanıyordu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Çocuğun kafasında kurmasından başka bir şey değil" dedi. Şimşek, tutuklandı.

Şimşek hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

31 YIL HAPİS CEZASI

Davanın dün görülen karar duruşmasında, N.Y.K.'nin anne ve babası ile taraf avukatları yer aldı. Tutuklu sanık Turan Şimşek ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. DNA'sı N.K.Y.'nin iç çamaşırı üzerinde bulunan Şimşek, "Küçük kızı sevmek için kucağıma aldım. Bu sırada bulaşmış olabilir" dedi.

Şimşek, suçlamaları kabul etmedi, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Turan Şimşek'e 'Çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı' suçundan 25 yıl, 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere, toplamda 31 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, bu cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan UCİM Başkanı Saadet Özkan, "Bugün 6 yaşında bir çocuk bir istismarcının sonunu getirdi. Ona yapılan istismarı söyledi ve bugün istismarcı 31 yıl ceza aldı. Konuşun çocuklar, sesinizi çıkarın. Bu alçak ve sapkınların sonunu hep birlikte getireceğiz. İstismarcı, davada her istismarcının söylediği gibi boş laflar etti. Avukatı, 'DNA'lar karışmıştır' dedi ama Adli Tıp raporu çocuktaki istismara ait bulguları belgeleriyle sundu. Bugün bu davada çocuk için cansiperane mücadele eden avukatlarımıza minnettarım. Bizler, çocuklar için sesimizi çok gür çıkaracağız ve istismarcıların kökünü kazımaya devam edeceğiz" dedi.

'ÜST MAHKEMELERDE DE ONANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Ailenin avukatı Ozan Karakaya ise en başından beri bu davada, 'çocuğun anlattıklarının gerçek olmama ihtimali yok' diye söylediklerini vurgulayıp, "'Her şey çok net' dedik. Dosyayı uzatmak anlamında bir rapor istendi, bu rapor alındı ve o raporun sonucunda net bir şekilde istismarın gerçekleştiği ortaya çıktı. Mahkeme de 31 yıl ceza vererek olması gerekeni yaptı. Başka çocukların hayatlarına en azından aynı kişi tarafından ceza verilme ihtimali ortadan kalktı. Bu kararın üst mahkemelerde de aynı şekilde onaylanacağını düşünüyoruz. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar toplumumuzu korumaya çalışacağız. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olmaya ve çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.