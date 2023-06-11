Çorlu'da özel bir firmada çalışan Özge Şeber, Zafer Mahallesi'nde 1 yıldır oturduğu sitedeki dairesini komşularının gürültü yaptığı gerekçesiyle satışa çıkardı. 5 katlı binanın en üst katında oturan Şeber, geçen mart ayında satılığa çıkardığı dairesinin balkonuna, 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı astı. Şeber o zaman yaptığı açıklamada, komşularının yaptığı gürültülerden rahatsız olduğunu ve site yönetimine yaptığı şikayetlerden bir sonuç alamadığını söyledi.Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, "Yaptığım şikayetlerden hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine avukatıma danıştım ve gerekli adli işlemler başlatıldı. Sonrasında evi satmaya karar verdim. Bu ilanı verirken de kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Pankarta yazılan hakaret değil, kimseyi deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'Ben o kötü insanlardan biri miyim' desin. Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar" ifadelerin kullandı.

Komşunun dairesine astığı Daha kötü insanlara satılıktır yazısını mahkeme kararıyla kaldırttı

MAHKEME KARARIYLA YAZIYA EL KOYULDU

Özge Şeber'in alt kattaki komşusu Arzu Korkmaz, bu durumu sinirlenip, yazının kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı pankartın 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçu yönünden soruşturmaya konu suç eşyası olması sebebiyle el konulmasına karar verdi. 5 Haziran'da alınankarar üzerine polis ekipleri de yazıyı balkondan indirip aldı.

Komşunun dairesine astığı Daha kötü insanlara satılıktır yazısını mahkeme kararıyla kaldırttı

'MADDİ, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM'

İlçede esnaflık yaptığını, 4 yıldır da aynı dairede oturduğunu söyleyen Arzu Korkmaz, şunları söyledi:

"Bu pankartı görünce çok üzüldüm. Neden böyle bir şeyyaptığını da düşündüm. Ben o sitede 4 yıldır oturuyorum, daha önce hiç kimse tarafından şikayet edilmedim. Hiç kimse ile bir kavgam, gürültüm olmadı. Ben bayan bir esnafım, 5 yıldır esnaflık yapıyorum. Herkes beni tanıyor, benim böyle gürültü yapmam söz konusu değil. Madem gürültü yapıyorsam neden alt komşum yan komşularım benden şikayetçi değil de sadece üst komşum benden şikayetçi. Asılan yazıyla ilgili çıkan haberler beni ruhsal, psikolojik olarak çok etkiledi. Öyle bir pankartı görmekbeni derinden etkiledi ve yaraladı. Ben gerek polise, Cumhuriyet Başsavcılığı'napankartın indirilmesi şikayette bulundum. Mahkeme kararı ile pankart oradan polis eşliğinde indirildi. Bundan sonra ben davamın peşindeyim, kesinlikle pes etmeyeceğim. Maddi ve manevi tazminatlarımı açacağım. Çevremden çok tepki aldım. İnsanların aklına kötü şüpheler geldi. 'Acaba ne oldu da bu pankartı asıldı' diye etraftan çok duyumlar aldım" diye konuştu.

Komşunun dairesine astığı Daha kötü insanlara satılıktır yazısını mahkeme kararıyla kaldırttı

'DAVA DOSYASINA DELİL OLARAK ALINDI'

Arzu Korkmaz'ın avukatı Hasan Aydın, polisin indirdiği yazının dava dosyasına delil olarak alındığını söyledi. Bugüne kadar emsali görülmemiş bir pankart ile karşılaştıklarını söyleyen Aydın, "Esasında biz ilk planda hakaretfiili suç eylemi olduğunu düşündük. Hakaret tarzındaalt komşuyu isabet etmesi nedeniylekişinin şeref ve saygınlığını zedelediğini düşündük. Hukukta tartışılır bir konu hakaret olur olmaz. Esas itibariyle kişilerin huzurun ve sükununu kamu düzenini koruyacağını ifade etmekte. Huzur ve sükunetin bozulması soruşturmasında pankart tam 3 ay olmuş ve indirilmiyor. Biz müvekkilimizle siteye gidip pankarta baktığımızda benim içim sızladı. Hukuk karşısında müvekkilin adeta katledildiğini ve eziyete suçun halen devam ettiği düşüncesiyle ben şu sonuca vardım.

Komşunun dairesine astığı Daha kötü insanlara satılıktır yazısını mahkeme kararıyla kaldırttı

Nasılbir cinayet soruşturmasında, yaralama soruşturmasında bir silah veya bıçağa el konuluyorsa, dosyaya delil olarak değerlendiriliyorsa, bu pankartın dabu suretle el konulup dosyaya delil olarak savcılık makamına anlattım. Talebimiz ve mücadelemiz sonuç verdiSulh Ceza Hakimliği'nin kararı ilepankart polis tarafından indirilip alında ve dosyaya delil olarak saklandı. Bundan sonraki süreç, savcılık soruşturmasını tamamlayacak, tanıkları dinleyecek. Dosya zaten belirli bir sürece geldi bundan sonra biz esasında hem hakaret eyleminden hem de kişilerin huzurusükununu bozmaktan dava açılması için mücadelemizi vereceğiz. Bunun yanında müvekkilimin iş gücü kaybı oldu, çevrede rencide edildi. Tanıyanlar tarafından suçlandı, bununla ilgili olarak maddi, manevi tazminatımızı mahkemede talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Komşunun dairesine astığı Daha kötü insanlara satılıktır yazısını mahkeme kararıyla kaldırttı

'O EVİMİN SATILIK İLANI'

Balkonuna astığı yazının mahkeme kararı ile kaldırılmasının ardından konuşan Özge Şeber, "Öncelikle şunu söyleyeyim, bu bir protesto pankartı değil satılık ev ilanı. Burada kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmıyor. Çünkü apartmanda 50 daire var. 50 daireden kimse rahatsız olmuyor ama kişi kendisini bildiği için şikayette bulunmuş. Mahkeme şu an bizimle ilgili olarak duruşma da yapmadı ama bu bir suç unsuru olabilir, diye el koymuşlar. Buna dair bir karar geldi, biz de karşı koymadık. Ama o benim evimin satılık ilanı onu bana geri vermeleri gerekir" dedi.

Komşunun dairesine astığı Daha kötü insanlara satılıktır yazısını mahkeme kararıyla kaldırttı