Komşunun Görüntülediği Hırsızlar Yakalandı
30 dakika önce
SAMSUN'da inşaattan hırsızlık yaparken komşu ev sahibinin cep telefonuyla kendilerini görüntülemesi sonucu yakalanan şüpheliler Kerim İ.(36) ve Kadir A. (35), tutuklandı.
SAMSUN'da inşaattan hırsızlık yaparken komşu ev sahibinin cep telefonuyla kendilerini görüntülemesi sonucu yakalanan şüpheliler Kerim İ.(36) ve Kadir A. (35), tutuklandı.
Olay, Atakum
ilçesi Mevlana
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim İ. ve Kadir A., inşaat halindeki binadan 32 musluk, 21 banyo bataryası ve 11 mutfak bataryası çaldı. Bu sırada olayı fark eden komşu evin sahibi, cep telefonu ile şüphelileri görüntüledi, hemen ardından inşaatın sahibine haber verdi. İhbarla harekete geçen Hırsızlık Bürosu ekipleri, görüntüleri inceleyerek Kerim İ. ve Kadir A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:42 Kaynak: DHA
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