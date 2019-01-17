Son Dakika Haberleri: Komşunun Görüntülediği Hırsızlar Yakalandı

Komşunun Görüntülediği Hırsızlar Yakalandı

30 dakika önce

SAMSUN'da inşaattan hırsızlık yaparken komşu ev sahibinin cep telefonuyla kendilerini görüntülemesi sonucu yakalanan şüpheliler Kerim İ.(36) ve Kadir A. (35), tutuklandı.

Komşunun Görüntülediği Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
SAMSUN'da inşaattan hırsızlık yaparken komşu ev sahibinin cep telefonuyla kendilerini görüntülemesi sonucu yakalanan şüpheliler Kerim İ.(36) ve Kadir A. (35), tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim İ. ve Kadir A., inşaat halindeki binadan 32 musluk, 21 banyo bataryası ve 11 mutfak bataryası çaldı. Bu sırada olayı fark eden komşu evin sahibi, cep telefonu ile şüphelileri görüntüledi, hemen ardından inşaatın sahibine haber verdi. İhbarla harekete geçen Hırsızlık Bürosu ekipleri, görüntüleri inceleyerek Kerim İ. ve Kadir A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:42 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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