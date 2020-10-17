Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli - Son Dakika

Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli

17.10.2020 14:17

Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli Köy sakinleri: "Yunanistan'ın bu yaptığı kalleşlik" "Etki alanını bilmiyoruz, hem bize hem hayvanlarımıza zarar verebilir" Komşu ülke Yunanistan'ın, sığınmacıların yasa dışı göçünü önlemek maksadıyla sınır hattı boyunca güçlü...

Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli

Köy sakinleri: " Yunanistan'ın bu yaptığı kalleşlik"

"Etki alanını bilmiyoruz, hem bize hem hayvanlarımıza zarar verebilir"

EDİRNE - Komşu ülke Yunanistan'ın, sığınmacıların yasa dışı göçünü önlemek maksadıyla sınır hattı boyunca güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirmesi, sınır hattında bulunan Türk köylerinde endişeye yol açtı.

Etki alanının ve etkilerinin tam olarak bilinmediği, ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı sistemi, köy sakinleri tarafından 'Yunanistan'ın kalleşliği' olarak adlandırıldı. Üyüklütatar Köyü sakinleri, bu modern silahların kullanılması durumunda, hem köylerde yaşayan insanları hem de hayvanlarının da bu cihazlardan etkilenebileceğini belirtti.

"Yunanistan'ın bu yaptığı kalleşlik"

Edirne Üyüklütatar Köyü sakinlerinden Özcan Yeşilova, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Biz bu durumu televizyondan öğrendik. Ses bombası yapmışlar. Bilmiyoruz yani etkisi ne kadar olur, olmaz. Köyümüz 230 hane, bilmiyoruz insanlara olur, hayvanlara etkileri ne olur bilmiyoruz. İnsanlık dışı bir hareket, biz Türkler savaşta asla kalleşlik yapmayız. Göğüs göğüse çarpışırız. Ama bunlar yani kalleş Yunan. Köyümüz Yunanistan'a çok yakın 500 metre karşısı Yunanistan" dedi.

Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesinde skandal bir karara daha imza attı. Atina yönetimi tarafından alınan kararla ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatı'na teslim edildi.

Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sisteminin insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırttığı, sağır edebildiği, dayanılmaz acılara neden olduğu ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Yunanistan, Meriç Nehri sınır bölgesine seyyar olarak görev yapacak bu modern silahlar sayesinde toplu kaçak göçü engellemeyi amaçlıyor.

Komşu ülke Yunanistan'ın geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan göç dalgasında 3 mülteciyi gerçek ve plastik mermi kullanarak öldürdüğü, yüzlerce mülteciyi ise yaraladığı o dönem dünya kamuoyuna yansımış, Avrupa Birliği üye ülkeleri ise yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalmayı tercih etmişti.

Jiletli tel duvarlar güçlendirilip, yükseltiliyor

Ayrıca Türkiye-Yunanistan sınırında kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni jiletli tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.

Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli
Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli
Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli
Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli
Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli

Yunanistan, Akustik, Edirne, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşunun insanlık dışı hamlesi sonrası sınır köyü sakinleri endişeli - Son Dakika

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