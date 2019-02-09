Son Dakika Haberleri: Komşunun Saksısına İşedi, 23 Yıl Ceza Aldı! 'Ben Değil Babam Tecavüz Etti' Dedi

Komşunun Saksısına İşedi, 23 Yıl Ceza Aldı! 'Ben Değil Babam Tecavüz Etti' Dedi

28 dakika önce

İNGİLTERE'de 60 yaşındaki Eric McKenna, geçen yıl mart ayında tartıştığı komşusunun çiçek saksısına idrarını yapınca 1980'li yıllarda Newcastle ve Gateshead'de iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hapse atıldı.

Komşunun Saksısına İşedi, 23 Yıl Ceza Aldı! 'Ben Değil Babam Tecavüz Etti' Dedi, System.String[]
İNGİLTERE'de 60 yaşındaki Eric McKenna, geçen yıl mart ayında tartıştığı komşusunun çiçek saksısına idrarını yapınca 1980'li yıllarda Newcastle ve Gateshead'de iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hapse atıldı.

Komşunun şikayeti üzerine McKenna'dan alınan DNA örneği, tecavüz vakalarıyla ilişkilendirilmişti.

McKenna ise hep suçsuz olduğunu savundu. Ailesi de tecavüzcünün Eric McKenna değil, 1993'te ölen babası Thomas McKenna olduğunu öne sürdü.

McKenna ailesi Anglikan Kilisesi'nden, Newcastle'ın Elswick bölgesindeki St John's Mezarlığı'na gömülü olan baba Thomas McKenna'nın mezarının açılması için izin aldı.

BİR ANLIK APTALLIK

Geçen yıl verilen mahkumiyet kararı sonrası Northumbria Polisi'nden Dedektif Mick Wilson "McKenna işlediği suçlardan ceza almayacağını düşündü. Ancak komşusuyla yaşadığı tartışma ve bir anlık aptallığı 23 yıl hapis cezası almasıyla sonuçlandı" demişti.

Savcılık, iki tecavüz vakasında da olay yerinden alınan DNA örneklerinin Eric McKenna'ya ait olmama ihtimalinin 'milyarda bir' olduğunu söylemişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:05 

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