Komşunun Saksısına İşedi, 23 Yıl Ceza Aldı! 'Ben Değil Babam Tecavüz Etti' Dedi

İNGİLTERE'de 60 yaşındaki Eric McKenna, geçen yıl mart ayında tartıştığı komşusunun çiçek saksısına idrarını yapınca 1980'li yıllarda Newcastle ve Gateshead'de iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hapse atıldı.

İNGİLTERE'de 60 yaşındaki Eric McKenna, geçen yıl mart ayında tartıştığı komşusunun çiçek saksısına idrarını yapınca 1980'li yıllarda Newcastle ve Gateshead'de iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hapse atıldı.



Komşunun şikayeti üzerine McKenna'dan alınan DNA örneği, tecavüz vakalarıyla ilişkilendirilmişti.



McKenna ise hep suçsuz olduğunu savundu. Ailesi de tecavüzcünün Eric McKenna değil, 1993'te ölen babası Thomas McKenna olduğunu öne sürdü.



McKenna ailesi Anglikan Kilisesi'nden, Newcastle'ın Elswick bölgesindeki St John's Mezarlığı'na gömülü olan baba Thomas McKenna'nın mezarının açılması için izin aldı.



BİR ANLIK APTALLIK



Geçen yıl verilen mahkumiyet kararı sonrası Northumbria Polisi'nden Dedektif Mick Wilson "McKenna işlediği suçlardan ceza almayacağını düşündü. Ancak komşusuyla yaşadığı tartışma ve bir anlık aptallığı 23 yıl hapis cezası almasıyla sonuçlandı" demişti.



Savcılık, iki tecavüz vakasında da olay yerinden alınan DNA örneklerinin Eric McKenna'ya ait olmama ihtimalinin 'milyarda bir' olduğunu söylemişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi

Ersan İlyasova'nın Formasını Giydiği Milwaukee Bucks Galibiyet Serisini Sürdürdü

Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir

Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı