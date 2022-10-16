Komşusu 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü - Son Dakika
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Komşusu 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

16.10.2022 12:14
Komşusu 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 36 yaşındaki kadın, komşusu tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 36 yaşındaki kadın, komşusu tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde N.Ç. (36) adlı kadın, çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. (34) ile karşılaştı. M.K., yanındaki bıçakla N.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Mimar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusu 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşusu 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü - Son Dakika
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