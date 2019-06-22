Son Dakika Haberleri: Komşusu Boris Johnson'ı polise şikayet etti: Eşinin güvenliğinden endişe duyuyoruz
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Komşusu Boris Johnson'ı polise şikayet etti: Eşinin güvenliğinden endişe duyuyoruz

1 saat önce

İngiltere'nin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson'ın evine, komşusunun şikayeti üzerine polis gönderildi.

Komşusu Boris Johnson'ı polise şikayet etti: Eşinin güvenliğinden endişe duyuyoruz, System.String[]
İngiltere'nin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson'ın evine, komşusunun şikayeti üzerine polis gönderildi.

Johnson'ın komşusu cuma gece yarısı polisi arayarak yüksek sesle tartışmalar duyduğunu söyledi. Güvenlik güçleri ihbar üzerine başbakan adayının başkent Londra'da hayat arkadaşıyla yaşadığı eve gitti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:53 
Polis, İngiltere, Boris Johnson, Dünya
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