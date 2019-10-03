Son Dakika Haberleri: Komşusu için mezar kazırken kalp krizi geçiren kişinin ölümü
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Komşusu için mezar kazırken kalp krizi geçiren kişinin ölümü

1 saat önce

Zonguldak'ta, komşusu için mezar kazarken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Komşusu için mezar kazırken kalp krizi geçiren kişinin ölümü, System.String[]

Zonguldak'ta, komşusu için mezar kazarken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Muharrem Aktaş'ın cenazesi için merkeze bağlı Ayvatlar köyünde mezar kazdığı sırada kalp krizi geçiren Engin Yurtseven, hastaneye kaldırıldı.

Yurtseven, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muharrem Aktaş ve Engin Yurtseven'in cenazeleri, dün aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Ayvatlar köyü muhtarı Şaban Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölen iki vatandaşının da çok iyi insanlar olduğunu söyledi.

Üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Açıkgöz, "Muharrem arkadaşımız vefat etti. Engin Yurtseven, Muharrem Aktaş'ın mezarını kazarken, toprak atarken kalp krizi geçiriyor." dedi.

Kalp Krizi, Zonguldak, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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