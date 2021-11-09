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Komşusu oğlunu öldürülen anne: Sanığa en ağır ceza verilsin - Son Dakika

Komşusu oğlunu öldürülen anne: Sanığa en ağır ceza verilsin

09.11.2021 13:09
Komşusu oğlunu öldürülen anne: Sanığa en ağır ceza verilsin

İZMİR'in Buca ilçesinde, 'aidat' meselesi yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek, komşusu Tolga Taşkaner'in öldüren Yaşar Gürün'ün (70) müebbet ve 88 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, 'aidat' meselesi yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek, komşusu Tolga Taşkaner'in öldüren Yaşar Gürün'ün (70) müebbet ve 88 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Taşkaner'in annesi Yıldız Çelen (56), "Torunlarımı görüp babaanne olacaktım ancak artık bu gerçekleşmeyecek. Çünkü 29 yaşındaki oğlumu öldürdü. Sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 26 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Güven Mahallesi 397 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Yaşar Gürün ile komşusu Yıldız Çelen ve apartman yöneticisi Irmak Koca (25) arasında aidat meselesinden tartışma çıktı. Tartışmayı duyan diğer komşular da daire kapılarının önüne çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Gürün, üst kattaki evinden aldığı tabancasıyla apartmandakilere ateş etmeye başladı. Silah sesini duyanlar kaçışmaya başladı. Irmak Koca da bu sırada panik ve korkuyla biri 3 diğeri 4 yaşındaki 2 çocuğu ile Yıldız Çelen'in evine kaçtı. Çelen'in oğlu Tolga Taşkaner, kapıyı kapatmaya çalıştığı sırada, araya terlik sıkıştı. Aralık kalan kapıyı itip, küfür ve hakaretlerde bulunan Gürün, boşluktan tabancasını içeri sokarak tekrar ateşledi. Mermilerden biri Taşkaner'e isabet etti. Yaralanan Taşkaner, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşkener, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından tabancasını ceketinin içine saklayıp, kaçmaya çalışan Yaşar Gürün ise çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİBu arada Gürün'ün Taşkaner'i vurduktan sonra kaçmaya çalıştığı anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Adliyeye sevk edilen Gürün tutuklandı. Tutuklu sanık Gürün hakkında, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret ve tehdit' suçlarından müebbet ve 88 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın dün görülen duruşmasına, sanık Yaşar Gürün, tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tolga Taşkaner'in annesi Yıldız Çelen ile avukatı Abdi Yaşar da salonda hazır bulundu. Davada olayın tanıkları dinlendi. Yıldız Çelen'in avukatı Abdi Yaşar, sanığın, Tolga Taşkaner'in kendisine saldırdığını iddia ettiğini ancak tanıkların ifadesinin olayın böyle gerçekleşmediğini ortaya koyduğunu söyledi. Sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen Yaşar, "Sanık, müvekkilimin oğlunu öldürmüş, diğer mağdurları da öldürmeye çalışmıştır" dedi.Sanık Gürün'ün avukatı Enes Tuman ise sanığın darp edildiğini, hastane raporlarının mevcut olduğunu kaydetti. Taşkaner'in annesi Yıldız Çelen ise, "Torunlarımı görüp babaanne olacaktım ancak artık bu gerçekleşmeyecek. Çünkü, 29 yaşındaki oğlumu öldürdü. Sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Komşusu oğlunu öldürülen anne: Sanığa en ağır ceza verilsin
Komşusu oğlunu öldürülen anne: Sanığa en ağır ceza verilsin
Komşusu oğlunu öldürülen anne: Sanığa en ağır ceza verilsin
Komşusu oğlunu öldürülen anne: Sanığa en ağır ceza verilsin

Aralık, İzmir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşusu oğlunu öldürülen anne: Sanığa en ağır ceza verilsin - Son Dakika


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