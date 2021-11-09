Komşusu oğlunu öldürülen anne: Sanığa en ağır ceza verilsin - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, 'aidat' meselesi yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek, komşusu Tolga Taşkaner'in öldüren Yaşar Gürün'ün (70) müebbet ve 88 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Taşkaner'in annesi Yıldız Çelen (56), "Torunlarımı görüp babaanne olacaktım ancak artık bu gerçekleşmeyecek. Çünkü 29 yaşındaki oğlumu öldürdü. Sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 26 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Güven Mahallesi 397 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Yaşar Gürün ile komşusu Yıldız Çelen ve apartman yöneticisi Irmak Koca (25) arasında aidat meselesinden tartışma çıktı. Tartışmayı duyan diğer komşular da daire kapılarının önüne çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Gürün, üst kattaki evinden aldığı tabancasıyla apartmandakilere ateş etmeye başladı. Silah sesini duyanlar kaçışmaya başladı. Irmak Koca da bu sırada panik ve korkuyla biri 3 diğeri 4 yaşındaki 2 çocuğu ile Yıldız Çelen'in evine kaçtı. Çelen'in oğlu Tolga Taşkaner, kapıyı kapatmaya çalıştığı sırada, araya terlik sıkıştı. Aralık kalan kapıyı itip, küfür ve hakaretlerde bulunan Gürün, boşluktan tabancasını içeri sokarak tekrar ateşledi. Mermilerden biri Taşkaner'e isabet etti. Yaralanan Taşkaner, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşkener, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından tabancasını ceketinin içine saklayıp, kaçmaya çalışan Yaşar Gürün ise çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.