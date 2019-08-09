Komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
52 dakika önce
Sivas'ta komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
'ta komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ünal Okur ile komşusu M.S, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu M.S., bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Okur, olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okur'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi