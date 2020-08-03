Komşusu tarafından tüfekle kazara vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, komşusu tarafından tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen kişi ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacılar köyünde evinin önünde av tüfeğine sıkışan mermiyi çıkarmaya çalışan Teyfik T'nin mısır tarlasına doğrulttuğu silahı ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar tarlasında mısır toplayan İrfan Kurşunlu'ya (54) isabet etti. Sesi duyan Teyfik T, tarlaya koşarak yaralanan komşununa müdahale etmek istedi.
Göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle yere yığılan Kurşunlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansına alınarak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı Kurşunlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Teyfik T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.