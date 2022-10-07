Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti

07.10.2022 16:41

İstanbul Gaziosmanpaşa'da husumetli oldukları motosikletli kuryeye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin kurşunlardan biri olayla alakası olmayan bir kadına isabet etti. Şüphelilerin ateş ederek kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken kurşunların hedefi olan kadın ile motosikletli ağır yaralandı.

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında dün meydana gelen olaya göre, 4 kişilik bir grup sokak üzerinde yürüdüğü sırada daha önceden husumetli oldukları motosikletli kuryeyi gördü. Gruptaki 2 kişi bellerindeki silahları çıkartarak motosikletli kuryeye ateş açtı. Kurşunlardan biri komşusuna gitmek için evinden çıkan Emine Köroğlu'na isabet etti. Açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan motosikletli kurye de ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar, hızla olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ve motosikletli kuryeyi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ameliyata alınan yaralı kadın hayati tehlikeyi atlatırken motosikletli kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Suikast girişimi sırasında işler istenildiği gibi gitmedi, olayla alakasız kadın kurşunlandı

"KARIN BÖLGESİNDEN VURULUYORDU"

Vurulan kadının kocası Sedat Köroğlu, "Dün 16.00 civarlarında çatışma olmuş. Taraflar 4 kişiymiş. Benim videoda gördüğüm kadarıyla iki kişi diğer tarafa geliyor. Bir şekilde birleşip geri dönüyorlar. Orada da kurye ve kargo şirketi çalışanı var. Bir de benim eşim var. Eşim karın bölgesinden vuruluyor. Tarafların kendi aralarında bir husumetin olduğuna dair bilgi var. Olay bu şekilde gelişmiş" dedi.

"HALA YOĞUN BAKIMDA"

Taraflar arasında daha önceden husumet olduğunu ifade eden Köroğlu, "Yıldıztabya'daki bir grupla buradaki bir grup arasında çıkan olaylar. Eşim karşı komşudan bir şey almaya diye çıkıyor. Eşim, çatışmanın olduğu anda kendini motorun arkasına saklıyor. Kendini korumaya çalışıyor. Eşim o esnada vurulmuş. Fark etmemiş. Sonradan vurulduğunu bana söylüyor. Eşim hala yoğun bakımda. Normal servise çıkarılacak diye bekliyoruz. Bugünde yoğun bakımda kalacak. Kurşun içinde kalmıştı, ama dün yapılan ameliyatla çıkardılar" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada Son dakika haberi... Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA YOLDAN GEÇEN KADIN VURULDU İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA YOLDAN GEÇEN KADIN VURULDU
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Köroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 19:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement