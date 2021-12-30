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Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı

30.12.2021 20:57

İzmir'in Menemen ilçesinde, yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü.

İzmir'in Menemen ilçesinde, yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde, aynı binada yaşayan komşusu tarafından daire kapısına çöp atıldığı, idrar yapıldığı ve şişe içerisinde bir çeşit sıvının döküldüğü anlar yer alırken, şikayet üzerine gözaltına alınan komşu mahkemece verilen emsal karar doğrultusunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, Kasımpaşa Mahallesi Yörükefe Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı. 26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü.

ÇÖP ATTI, İDRARINI YAPTI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde komşusu Süleyman A.'nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı.

MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.

(Ayhan Ederoğlu/İHA)

Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı
Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı
Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı
Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı
Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı
Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı
Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı

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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Menemen, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşusuna kabus yaşattı: Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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