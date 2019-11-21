Son Dakika Haberleri: Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü
Son Dakika Güncel Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü - Son Dakika

Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü

6 saat önce

Rusya'da bir adam komşusuyla tartıştıktan sonra kulübedeki köpeği aracına bağlayıp buz tutan yolda kilometrelerce yürüttü.

Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü, System.String[]

Rusya'da bir adam komşusuyla tartıştıktan sonra kulübedeki köpeği aracına bağlayıp buz tutan yolda kilometrelerce yürüttü.


Rusya'nın doğusunda bulunan Amur Bölgesi'nin idari merkezi olan Blagoveşçensk şehrinde bir adam komşusuyla köpek yüzünden tartıştı. Köpek kulübesinin evin önünde kaldırılmasını isteyen adam köpekten rahatsız olduklarını bu nedenle kulübenin başka bir yere yapılmasını istedi. Bu talep komşusu tarafından kabul görmeyen adam, komşusundan intikamını köpekle almaya karar verdi. Dün gece saatlerinde komşusunun köpeğini kulübesinden çıkaran adam arabasının ön kapısına bağladı. Ardından şehrin otoyoluna giren adam kilometrelerce buz tutan yolda köpeği yürüttü.


Bir ayağı aksayan köpeğe yapılan eziyeti görenler kameralarıyla otoyolda kayda başladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise eziyet eden komşuya büyük tepki gösterdi.


Komşular arasında köpek kulübesi tartışması nedeniyle köpeğe eziyet edildiği öğrenildi. Bunun üzerine yerel makamlar tarafından köpeğe eziyet eden sürücüye para cezası verildi. - MOSKOVA

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası Bakıcılarının masaj yaptığı timsahın keyifli anları görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:27:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]