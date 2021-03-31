Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor - Son Dakika

Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor

31.03.2021 03:39

Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşusuna rica ederek tatlı yapımını öğrenen Rukiye Öğretmiş, 2 yıl önce açtığı tatlı dükkanında elde ettiği gelirle hem 3 çocuğunu okutuyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor.

Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşusuna rica ederek tatlı yapımını öğrenen Rukiye Öğretmiş, 2 yıl önce açtığı tatlı dükkanında elde ettiği gelirle hem 3 çocuğunu okutuyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor.

Eşi ve dört çocuğuyla birlikte ilçenin Dicle Mahallesi'nde ikamet eden Rukiye Öğretmiş, geçimini sağlamak amacıyla mevsimlik işçi olarak değişik il ve ilçelerde çalışmaya gittiği için, çocukları eğitim öğretimden uzak kalıyordu. Buna bir çözüm bulmak amacıyla arayış içerisine giren anne Öğretmiş, tatlıcılık yapan komşusundan ricada bulunarak tatlı yapmayı öğrendi. Çocuklarının okuması için iş hayatına atılan genç kadın, kendi tatlı imalathanesini açtı. 2 yıldır bu işe devam eden Rukiye Öğretmiş, elde ettiği gelirle 3 çocuğunu okutarak, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

"Çocuklarım okusun diye bu işe başladım"

Daha önce tarım işçiliği yaptıkları için çocuklarının derslerden uzak kaldığını belirten anne öğretmiş, "Her yıl tarım işçisi olduğumuzdan çocuklarım hep okuldan geri kalıyordu, çocuklarımın okuldan geri kalmaması adına böyle bir işi açma fikri oluştu bende. Halka tatlısı yapan karı koca komşularımız vardı, onlara ricada bulundum, bana da bu işi öğretmeleri için. Sağolsunlar onlarda bana öğretti ve 2 yıldır bu işi yapıyorum, hem çocuklarımı okutuyorum ve hem de kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Tüm kadınlara kendi ayakları üzerinde durmaları için, kendi işlerini kurmalarını ve çalışmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor
Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor
Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor
Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor

Şanlıurfa, Siverek, Dicle, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu
Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal         
00:55
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu         
00:03
Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı         
23:22
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı         
20:25
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 04:51:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Komşusuna rica ederek öğrendi, geliri ile çocuklarını okutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei