Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı - Son Dakika

Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı

Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman'ı darp eden baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı.

Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman'ı darp eden baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Karaduman, çocuklarının hala olayın yaşandığı eve girmeye korktuğunu söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı


Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Sanık baba ve 2 oğlunun yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları ve müşteki İskender Karaduman hazır bulundu.


"Çocuklarım hala eve girmeye korkuyor"


Duruşmada müşteki Karaduman sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek "Eşim bu olay nedeniyle psikolojik tedavi görüyor. Oğlum da travma yaşıyor. Sunduğumuz kamera görüntülerinde eşim sanık tarafından tehdit ediliyor. Salonun ortasında diziyle başıma bastırdı. Tekme ve tokat atarak beni yaraladılar. 10 yaşında 2 çocuğum vardır hala eve girmeye korkuyorlar. Ben sadece çok kibar bir şekilde sessiz olmalarını istediğimi söyledim. Sonrasında beni aradı küfürler etti ve 'zırt pırt mesajlar atıyorsun' dedi. Ben kendilerine uyuyamadığımı ve sessiz olmalarını istediğimi söyledim" şeklinde beyanda bulundu.


"Her işlerine koştum ama bana bunu yaptılar"


Sanık Ali Şenyüzlü'nün hasta babasına defalarca kez yardım ettiğini de söyleyen müşteki Karaduman "Her işlerine koştum ama bana bunu yaptılar. Kapım ve yağlı boya tablom zarar görmüştüm. Zararım giderilmedi" dedi.


"Tutuklanmalarını talep ediyoruz"


Beyanda bulunan müşteki avukatı Müşerref Seko sanıkların olaydan kısa bir süre sonra tahliye edilmelerine karşı olduklarını söyleyerek "Halen müvekkil taciz ediliyor. Evi takip ediliyor. Sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.


Sanık avukatından uzlaşsınlar talebi


Sanıkların avukatı Kübra Onaran ise müvekkillerinden birinin bu celse hasta olduğunu ve tüm sanıkların gelecek celse hazır edileceğini söyleyerek; "Telefon görüşmesinde müşteki müvekkilime hakaret etmiştir. Bu yüzden müvekkilim müştekinin evine gitmiştir. Biz tarafların uzlaşabileceğini düşünüyoruz. Yüz yüze bakmaktadırlar" dedi. Avukat Onaran mahkemeden dosyanın uzlaştırma bürosuna gitmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların gelecek celse hazır edilmesine hükmederek, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi talebinin reddine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin konuşan müşteki avukatı Müşerref Seko müvekkilinin sanıklar tarafından hala taciz edildiğini söyleyerek "Yapıcı olmaya çalışıyoruz ama şu ana kadar herhangi bir özür dilenmedi" şeklinde konuştu.


Olayın geçmişi


Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede baba ve 2 oğlunun, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. - İSTANBUL

Bakırköy, İskender, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:16 Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 22:28:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]