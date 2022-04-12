Komşusunda iftar yemeğindeyken evi yandı - Son Dakika
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Komşusunda iftar yemeğindeyken evi yandı

12.04.2022 10:39
Komşusunda iftar yemeğindeyken evi yandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde komşusunda iftar yemeğine katılan 42 yaşındaki kadının evi yandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde komşusunda iftar yemeğine katılan 42 yaşındaki kadının evi yandı.

Yangın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülsüm Akıncı (42), komşularının daveti üzerine iftar yemeğindeyken evinden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Sobadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Komşusunda iftar yemeğindeyken evi yandı
Komşusunda iftar yemeğindeyken evi yandı
Komşusunda iftar yemeğindeyken evi yandı

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Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunda iftar yemeğindeyken evi yandı - Son Dakika


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