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Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor - Son Dakika

Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor

07.07.2021 09:15

İngiltere'nin Chelmsford şehrinde yaşayan bir kadın, uyumadan önce odasını üzerinde sadece iç çamaşırları varken toplaması üzerine aracına bırakılan notla uyarıldı. 26 yaşındaki kadını uyaran notun komşusuna ait olduğu öğrenilirken, kağıtta ''Çıplak yürürken en azından panjurlarınızı kapatabilirseniz çok seviniriz! Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor, istemiyoruz. Çok minnettarız" ifadeleri yer aldı.

26 yaşındaki Alex Taylor, işe gitmek üzere evden çıktığında ''Hayatımın şokunu yaşadım'' dediği bir durumla karşılaştı. Arabasının sileceğine konulan bir kağıt gören Alex, gizemli bir komşu tarafından uyarıldı. Gece yatağa gitmeden önce son bir kez odayı toparlayan, kapıyı kilitleyen ve ışıkları kapatan genç kadın tüm bunları iç çamaşırlarıyla yapınca olanlar oldu.

''PANJURLARINIZI KAPATIN''

Tüm bunları perdeleri açık bir şekilde yapan Taylor sabah arabasında bir not buldu. Söz konusu kağıtta, ''Çıplak yürürken en azından panjurlarınızı kapatabilirseniz çok seviniriz! Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor, istemiyoruz. Çok minnettarız, komşularınız'' yazıyordu.

Evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına komşusundan uyarı notu: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor

''ÇIPLAK DOLAŞMIYORDUM AMA DAHA AÇIK OLABİLİRDİM''

Alex, "Başıma gelen en tuhaf şey buydu, hayatımın şokunu yaşadım, bir türlü anlayamıyorum. Çıplak dolaşmıyordum. Bir tişört ve Fransız külot giyiyordum ve kalçamın çoğunu kapatmıştı. Dürüst olmak gerekirse şanslılar çünkü normalde daha açık olabilirim. Çıplak dolaştığım günler de oldu. Kendi tenimde çok rahatım, görünüşümle ilgili bir sorunum yok. Bunun bir sorun olduğunu düşünmek için yetiştirilme tarzlarının ne olduğundan pek emin değilim. İlk başta gerçekten şok oldum ve sonra buna çok kızdım. O kadar sinirliydim ki, komşum olması gereken biri, kapıyı çalıp benimle yüzleşmek yerine ön camıma bir not bırakma cüretinde bulundu. Benimle yüz yüze konuşmak yerine arabama bir not bırakmak zorunda kalmaları kendilerine pek güvenmedikleri anlamına geliyor'' dedi.

Evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına komşusundan uyarı notu: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor

NOTU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Alex notu sosyal medyada paylaştı ve kendisine destek mesajları geldi. Bir kullanıcı ''Hava kararana kadar bekler, tüm ışıkları açar, her odaya girer ve popomu açarım'' derken bir diğeri, ''Bu senin evin, içinde ne istersen onu giyersin ya da giymezsin. İnsanlar gördüklerini beğenmiyorlarsa başkalarının evlerine bakmamalı'' dedi.

Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor

3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (5)
  • Onur Dursun: Eğer rahatsız oluyorsanız bakmayın, eğer farkli gozle bakıyorsanız o sizin günahıniz. Yani kadının özel mülkü eve kimsenin bisey deme hakkı yok ki :) Hava 30 derece bazen yanıyor ev, evde yabanci yoksa hepimiz shortla falan dolaşıyoruz. Cevap Yaz 9 22 Yayından Kaldır
  • İlyas Şimşek: Şu yorumlara bakınca ne güne kaldık lafta islâm devletiyiz ama alakamiz yok evde çıplak gezemezsin melekler var ölüm var aniden ölebilirsin senin evine gelenler seni don kilotmu görsün batsın sizin medeniyetiniz gavur denilen insanlar tepki verirken müslümanlar destek veriyor bu destek verenlerin karşısında erkek komşusu evde çıplak gezse karısı kızı görse nolur anlayışlı olurlarmi Cevap Yaz 28 6 Yayından Kaldır
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