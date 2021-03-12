Komşusundan hamile kalan Esra Karakuş'dan radikal karar! Bakın ne yaptı?

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda geçtiğimiz yıl, Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi çok konuşulmuştu.

Olayın yankıları uzun süre devam ederken, kadının bebeği komşudan çıkınca büyük mutluluk yaşamıştı.



