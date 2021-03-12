Komşusundan hamile kalan Esra Karakuş'dan radikal karar! Bakın ne yaptı?
12.03.2021 16:56
Kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile yaşadığı aşkla tanıdığımız Esra Karakuş, Esra Erol'un programında DNA testi sonucu bebeğinin komşusundan olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçmuş, çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eşi şok yaşarken, genç kadın 'Şu an şükür elhamdülillah diyorum' diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Bütün bu olayların ardından Esra Karakuş'un eşine geri döndüğü ortaya çıktı. İşte o kareler...
ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda geçtiğimiz yıl, Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi çok konuşulmuştu.
Olayın yankıları uzun süre devam ederken, kadının bebeği komşudan çıkınca büyük mutluluk yaşamıştı.
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