KOMŞUSUNDAN POLİSE DARP VE SİLAHLI TEHDİT SUÇLAMASI - Son Dakika
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KOMŞUSUNDAN POLİSE DARP VE SİLAHLI TEHDİT SUÇLAMASI

07.10.2022 13:16

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Gürcan Kartal (47) ile aracına çarptığını öne sürdüğü komşusu polis memuru M.Ö. arasında kavga yaşandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Gürcan Kartal (47) ile aracına çarptığını öne sürdüğü komşusu polis memuru M.Ö. arasında kavga yaşandı. Kartal, kavgada kendisi ile oğlu Gökhan'ın (18), komşuları polis memuru tarafından sopayla darbedilip, tabanca doğrultularak ölümle tehdit edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu. Kumluca Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.Ö.'nün de komşusu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, kameraya yansıyan olayla ilgili Kaymakam Musa Kazım Çelik Hafta sonu tatilinde olan polis memurumuz ile vatandaşımız arasında otopark kavgası yaşanmış. Bir polisin memurunun hiçbir vatandaşımıza sopayla vurmasını, beylik tabancasını doğrultmasını hoş karşılamayız dedi.

Olay, 2 Ekim'de Yeni Mahalle Hasan Tuna Caddesi Emre- 2 Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Oto kaporta ve boyacısı Gürcan Kartal ile komşusu polis memuru M.Ö. arasında park halindeki araca çarpma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan kavgada M.Ö., sopayla önce Gürcan Kartal'a ardından olayı görüp, müdahale eden oğlu Gökhan Kartal'a vurmaya başladı. Yaralanan Gürcan Kartal ile oğlu da saldırdıkları M.Ö.'nün elinden sopayı aldı. Bunun üzerine M.Ö. tabancasını çıkarıp, baba ve oğluna doğrultarak, öldürmekle tehdit etti. Gürcan Kartal ve oğlu, olay yerinden uzaklaşıp eve çıktı. İhbarla olay yerine gelen Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafları ifadeleri için karakola götürdü. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, nöbetçi savcılığa sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Hem Gürcan Kartal'ın hem polis memurunun savcılığa suç duyurusunda bulundukları da öğrenildi.

'OĞLUMUN KAFASINA SİLAHI DAYADI'

Evde oturduğu sırada oğlunun gelip, otoparktaki araçlarına başka bir aracın çarptığını söylediğini belirten Gürcan Kartal, aşağıya indiğinde apartman komşusu polis memuru M.Ö.'nün karşıdan elinde sopayla kendisine doğru geldiğini anlattı. Kartal, Kafama sopayı vururken; kolum ile kendimi korumaya çalıştım. Kolum, sırtım her yerim; mosmor. Her yerimi paçavra etti. Oğluma da vurdu. Ondan sonra ben de elinden sopayı aldım. Sopayı aldıktan sonra bana tabancasını çekti. Tabancasına mermi sürdü. 'Öldüreceğim sizi' dedi. Oğlumun kafasına silahı dayadı dedi. Polis memuru M.Ö.'den şikayetçi olduğunu vurgulayan Kartal, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

KAYMAKAM HOŞ KARŞILAMAYIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Finike Kaymakamı ve Kumluca Kaymakam Vekili Musa Kazım Çelik ise Hafta sonu tatilinde olan polis memurumuz ile vatandaşımız arasında otopark kavgası yaşanmış. Ne olursa olsun; bir polis memurunun hiçbir vatandaşımıza sopayla vurmasını, beylik tabancasını doğrultmasını hoş karşılamayız. Ancak polis memurunu sinir krizi geçirtecek kadar vatandaşımız ne yaptı Aracına çarpıldığını gördükten sonra polis memurunu ararken; küfür ettiği iddia ediliyor. Olaya bir de bu açıdan bakmak lazım dedi. Kumluca Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru M.Ö.'nün görevine devam ettiği öğrenildi.

'BİR TANE VURURSAN HAYATIN KAYAR, GÖREVLİ POLİSİM'

Öte yandan yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; M.Ö.'nün elindeki sopayla Gürcan Kartal ve oğlu Gökhan Kartal'a vurduğu, baba ile oğlun da M.Ö.'ye saldırdığı anlar yer aldı. Sopa elinden alınan M.Ö.'nün ise Bir tane vurursan; hayatın kayar, görevli polisim, görevliyim dediği, Gürcan Kartal'ın ise Sık hadi sözleri duyuldu. M.Ö.'nün tabancasını çekip, Gürcan Kartal'ın üzerine doğru yürüdüğü sırada da Bırak odunu. Vallahi vururum. Çoluğunu, çocuğunu da vururum. Bırak odunu, bırak o odunu dediği anlar görüntülere yansıdı.

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Kaynak: DHA

Kumluca, Kartal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOMŞUSUNDAN POLİSE DARP VE SİLAHLI TEHDİT SUÇLAMASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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